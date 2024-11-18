На Западе сторонники продолжения Украинского конфликта готовы расширить его и сделать глобальным. Об этом предупредил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).