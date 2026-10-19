Between May 10 and 13, 1940, German Panzer Group Kleist advanced through the densely wooded Ardennes Forest, which the French considered impenetrable to large, mechanized formations.
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