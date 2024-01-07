Американские РСЗО HIMARS раньше скрывались бегством, но теперь их расстреливают на месте Константин Ольшанский На фото: боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Российские войска выработали новую тактику уничтожения украинских РСЗО.
Операция «Возмездие за Белгород» началась
Комментарии
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Олег Голубев
Летать можно по разному.
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3 час.
МИ
Михаил Игнатов
Полеты в большинстве случаев одноразовые. Работайте братья!
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2 час.
Игорь Егоров
Московские терпилы, вы что ждете когда Белгород сравняю с землей, трещите словно бабы на базаре, а сделать ничего не можите, только позорите Россию. А когда им поставят ракеты большой дальности, что будите делать, опять вешать лапшу на уши.
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2 час.
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