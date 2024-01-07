Операция «Возмездие за Белгород» началась

Игорь Егоров

Московские терпилы, вы что ждете когда Белгород сравняю с землей, трещите словно бабы на базаре, а сделать ничего не можите, только позорите Россию. А когда им поставят ракеты большой дальности, что будите делать, опять вешать лапшу на уши.