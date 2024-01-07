БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Владимир БВН
    Очень жаль! Я здесь все статьи читаю... Очень жаль!Сайт прекращает с...
  • Наталия Шумакова
    В то время и там, где Вы были, таких отморозков не было и быть не могло. Таких "людей" стали завозить позже.ЭХО "ДЯДИ ТУРАЛА"...
  • Анжелика Королева
    Прошли те времена, поэтому на проблему надо смотреть прямо, а не с оглядкой, что когда-то где-то было иначе. Теперь э...ЭХО "ДЯДИ ТУРАЛА"...

Операция «Возмездие за Белгород» началась

Операция «Возмездие за Белгород» началась

Американские РСЗО HIMARS раньше скрывались бегством, но теперь их расстреливают на месте Константин Ольшанский На фото: боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Российские войска выработали новую тактику уничтожения украинских РСЗО.

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Комментарии
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Олег Голубев
Летать можно по разному.
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3 час.
МИ
Михаил Игнатов
Полеты в большинстве случаев одноразовые. Работайте братья!
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2 час.
Игорь Егоров
Московские терпилы, вы что ждете когда Белгород сравняю с землей, трещите словно бабы на базаре, а сделать ничего не можите, только позорите Россию. А когда им поставят ракеты большой дальности, что будите делать, опять вешать лапшу на уши.
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2 час.

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