В зоне СВО получил смертельное ранение боец из Куйтунского района

В администрации Куйтунского района сообщили о гибели своего земляка, Андрея Васильевича Гондаренко. 17 марта 2024 года 56-летний сибиряк получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи в районе города Авдеевка Донецкой Народной Республики.