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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

После новости URA.RU депутат Госдумы РФ выделил 1,5 млн рублей на спасение подростка с раком

После публикации на сайте URA.RU истории о 15-летнем подростке Валере Бурцеве с тяжелой формой онкологии из Екатеринбурга, депутат Госдумы РФ (от Тюменской области) Николай Брыкин перевел маме мальчика 1,5 миллиона рублей из личных средств.

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