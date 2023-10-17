После новости URA.RU депутат Госдумы РФ выделил 1,5 млн рублей на спасение подростка с раком

После публикации на сайте URA.RU истории о 15-летнем подростке Валере Бурцеве с тяжелой формой онкологии из Екатеринбурга, депутат Госдумы РФ (от Тюменской области) Николай Брыкин перевел маме мальчика 1,5 миллиона рублей из личных средств.