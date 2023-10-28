Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Постпред Израиля: ООН лишилась легитимности после принятия ближневосточной резолюции.

Постпред Израиля: ООН лишилась легитимности после принятия ближневосточной резолюции.

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций лишилась своей легитимности после того, как Генассамблея ООН приняла ближневосточную резолюцию, вместе с тем отклонив поправку к ней с осуждением палестинского движения ХАМАС.

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