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ХК "Сибирь" начал продажу абонементов на новый сезон: как изменилась стоимость

ХК "Сибирь" начал продажу абонементов на новый сезон: как изменилась стоимость

В хоккейном клубе "Сибирь" начались продажи абонементов на игры сезона 2022-2023 года. В объявлении, опубликованном на сайте клуба, сообщается о том, что после капитального ремонта на стадионе изменилась нумерация секторов восточной трибуны.

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