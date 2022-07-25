ХК "Сибирь" начал продажу абонементов на новый сезон: как изменилась стоимость

В хоккейном клубе "Сибирь" начались продажи абонементов на игры сезона 2022-2023 года. В объявлении, опубликованном на сайте клуба, сообщается о том, что после капитального ремонта на стадионе изменилась нумерация секторов восточной трибуны.
В хоккейном клубе "Сибирь" начались продажи абонементов на игры сезона 2022-2023 года. В объявлении, опубликованном на сайте клуба, сообщается о том, что после капитального ремонта на стадионе изменилась нумерация секторов восточной трибуны.
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