Ты в Сочи и не знаешь чем занять себя на выходных? Организованные походы в Абхазию, от спокойных прогулок, до пронзающих холодных водопадов, захватывающих дух обрывов и каньонов.
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Ты в Сочи и не знаешь чем занять себя на выходных? Организованные походы в Абхазию, от спокойных прогулок, до пронзающих холодных водопадов, захватывающих дух обрывов и каньонов.