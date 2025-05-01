Первый парад Красной Армии

В начале 1918 года советская Россия оказалась на пороге братоубийственной Гражданской войны. На юге укреплялось белое движение, с запада российские территории оккупировали кайзеровские войска, а отношения с бывшими союзниками по Антанте оставались напряжёнными.
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