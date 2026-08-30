В Ленобласти отменили беспилотную опасность, за время атаки сбили 62 БПЛА

Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. За время атаки средствами противовоздушной обороны было сбито 62 беспилотных летательных аппарата.
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