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Аргументы недели

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В Ленобласти отменили беспилотную опасность, за время атаки сбили 62 БПЛА

В Ленобласти отменили беспилотную опасность, за время атаки сбили 62 БПЛА

Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. За время атаки средствами противовоздушной обороны было сбито 62 беспилотных летательных аппарата.

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