Американский генерал: на горизонте нас ждет восстановившая свою военную мощь Россия

Результат украинского конфликта крайне важен с точки зрения будущей системы безопасности в Европе и мире, заявил американский генерал, главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
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