Байден одобрил выделение 72-го пакета военной помощи Украине

Президент США Джо Байден одобрил выделение очередного пакета военной помощи Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов.
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