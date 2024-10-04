❗️⚡️Мониторинговые ресурсы сообщают, что сразу 4 фронтовых бомбардировщика Су-24М ВВСУ в эти минуты готовятся к пуску ракет, либо планирующих УАБ по Белгороду и Курску.
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❗️⚡️Мониторинговые ресурсы сообщают, что сразу 4 фронтовых бомбардировщика Су-24М ВВСУ в эти минуты готовятся к пуску ракет, либо планирующих УАБ по Белгороду и Курску.