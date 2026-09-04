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Пензенские сыщики раскрыли убийство бизнесмена рэкетирами 12-летней давности

Пензенские сыщики раскрыли убийство бизнесмена рэкетирами 12-летней давности

Пензенские сыщики раскрыли убийство бизнесмена, произошедшее 12 лет назад. Тело 55-летнего мужчины нашли в доме в посёлке Монтажный в январе 2014 года.

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