Карлсон предположил, что США добиваются появления в РФ слабого руководства

Зоя Копань

Конечно США по отношению к нашей стране играют в долгую, ожидают момент смены нашей власти на хотя бы на более лояльную к ним! Думают что придет такой же который доложит США что выборы прошли гладко, очередной "Лебедев отдал свои голоса"! Но думаю наша страна на очередные грабли не станет! 31 марта в Хохлофашистостане заканчивается срок полномочий Зеленского, на выборы англосаксы денег не дали, раз выборов не будет, значит власть будет в этой недостране нелегитивна, значит нам просто напросто не с кем будет вести переговоры!