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Карлсон предположил, что США добиваются появления в РФ слабого руководства

Карлсон предположил, что США добиваются появления в РФ слабого руководства

После интервью с главой Российской Федерации Владимиром Путиным журналист из Соединенных Штатов Америки Такер Карлсон заключил, что Вашингтон жаждет появления слабого руководства в России.

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Комментарии
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Зоя Копань
Конечно США  по отношению к нашей стране играют в долгую, ожидают момент смены нашей власти на хотя бы на  более лояльную к ним! Думают что придет такой же который доложит США что выборы прошли гладко,  очередной &quot;Лебедев отдал свои голоса&quot;! Но думаю наша страна на очередные грабли не станет! 31 марта в Хохлофашистостане  заканчивается срок полномочий Зеленского, на выборы англосаксы денег не дали, раз выборов не будет, значит власть будет в этой недостране нелегитивна, значит нам просто напросто не с кем будет вести переговоры!
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