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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шон Стрикленд призвал к революции в США: «Это единственное, что все исправит. И много виселиц»

Чемпион UFC Шон Стрикленд выступил за революцию в США. «Мне так стыдно за наших лидеров… Можете представить, что было бы, если бы наши отцы-основатели увидели государство тотальной слежки, камеры, Агентство национальной безопасности.

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