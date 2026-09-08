Шон Стрикленд призвал к революции в США: «Это единственное, что все исправит. И много виселиц»

Чемпион UFC Шон Стрикленд выступил за революцию в США. «Мне так стыдно за наших лидеров… Можете представить, что было бы, если бы наши отцы-основатели увидели государство тотальной слежки, камеры, Агентство национальной безопасности.
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