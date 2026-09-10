Беременная Мирослава Карпович купила авто за 7 млн: «У нас скоро прибавление»

Специальная рубрика, которая рассказывает о ярких событиях в соцсетях звезд. Сегодня деталями личной жизни поделились Максим Виторган, Мирослава Карпович и Торнике Квитатиани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Татьяна Лазарева*...
- В Анфиса Чехова отв...
- В Анфиса Чехова отв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым