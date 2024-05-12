В Белгороде рухнул подъезд в многоэтажке после обстрела ВСУ

Как сообщил 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, на Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж.
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