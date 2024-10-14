Анастасия Гридчина: 14 октября православные празднует большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы

14 октября православные празднует большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы.Этот день наполнен особым смыслом для большинства верующих, ведь Покров символизирует защиту и покровительство Божией Матери над человечеством.
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