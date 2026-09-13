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Мировое обозрение

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Мендель: Украине грозит гуманитарная катастрофа из-за тяжёлой зимы

Мендель: Украине грозит гуманитарная катастрофа из-за тяжёлой зимы

Предстоящий отопительный сезон может стать для Украины самым тяжёлым за всё время конфликта. С таким предупреждением выступила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, опираясь на публичные заявления представителей ООН.

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