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Зеленский сообщил, что лишил званий двух генералов СБУ за госизмену

Зеленский сообщил, что лишил званий двух генералов СБУ за госизмену

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в YuoTube сообщил о лишении званий двух генералов Службы безопасности Украины (СБУ).

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