Эксперты полностью разошлись в прогнозах о будущем туристическом сезоне в Анапе

Эксперты полностью разошлись в прогнозах о будущем туристическом сезоне в АнапеСегодня эксперты несколько переполошили общественность своими предположениями о дальнейшей судьбе туристического сезона в Анапе в связи с разлитием мазута в море.
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