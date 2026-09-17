Саудовская Аравия: Гражданин Йемена был убит и еще два человека, в том числе гражданин Пакистана, получили ранения в результате падения шрапнели от сбитого беспилотника хуситов в мухафазе Таиф, провинция Мекка, ранее в тот же день.