Саудовская Аравия: Гражданин Йемена был убит и еще два человека, в том числе гражданин Пакистана, получили ранения в результате падения шрапнели от сбитого беспилотника хуситов в мухафазе Таиф, провинция Мекка, ранее в тот же день.
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