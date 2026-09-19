Кот. Надежда Это был кот, серый персидский кот. У него не было имени. Он сидел в зарослях травы у конца взлетно-посадочной полосы и внимательно следил за истребителями, которые один за другим впервые касались французской земли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лев Клыков: Что н...
- ЯСНОВИДЯЩАЯ ПРЕДУ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым