«Портрет композитора Умара Тхабисимова 1943г.» - Ловпаче Н.Г.

16 июня исполняется 105 лет со дня рождения композитора Умара Тхабисимова Умар Хацицович - народный артист РСФСР, заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, автор музыки Государственного гимна Республики Адыгея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии