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Царьград

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Андрей Каприн сообщил о росте заболеваемости раком у женщин

Андрей Каприн сообщил о росте заболеваемости раком у женщин

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн озвучил статистику роста онкозаболеваний среди женщин. В рамках IX Международного форума онкологии обсудили новые методы диагностики и лечения рака.

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