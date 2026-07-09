Сколько баллов ЕГЭ нужно для зачисления в топовые вузы

Специалисты рекомендуют абитуриентам ориентироваться на результат от 70 баллов.Для поступления в престижные университеты страны выпускникам 2026 года необходимо ориентироваться на результат от 70 баллов за один предмет.
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