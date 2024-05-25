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Губернатор Дмитрий Азаров поздравил выпускников 11-го класса школы № 132

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил выпускников 11-го класса школы № 132

Сегодня в Самаре прошли последние звонки для выпускников 11-х классов. Губернатор Дмитрий Азаров, принял участие в торжественной линейке в школе № 132 имени Героя Советского Союза Георгия Губанова, который окончил ее же в 1987 году.

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