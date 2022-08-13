Певица Светлана Лобода предстала перед поклонниками на снимке без макияжа и ретуши

globallookpress/Anatoly Lomohov Заслуженная артистка Украины, 39-летняя певица, автор песен и телеведущая Светлана Лобода, как правило, предстает перед своей аудиторией в социальных сетях во всей красе, но даже она порой делает небольшие исключения.
globallookpress/Anatoly Lomohov Заслуженная артистка Украины, 39-летняя певица, автор песен и телеведущая Светлана Лобода, как правило, предстает перед своей аудиторией в социальных сетях во всей красе, но даже она порой делает небольшие исключения.
Свежие комментарии