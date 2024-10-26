Гаражные фейки: информацию, которую передают друг другу жители ЮМР Краснодара, администрация назвала недостоверной

Гаражные фейки: информацию, которую передают друг другу жители ЮМР Краснодара, администрация назвала недостовернойВ администрации Краснодара объявление о изменениях, связанных с новым Генпланом, назвали фейком.
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