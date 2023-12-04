Член СПЧ Меркачева хочет задать вопрос об огромных тюремных сроках на встрече с Путиным

Николай Герасименко

Какая-то недоговоренность в заявлении Евы Меркачевой, огромные тюремные сроки, а в отношении кого не уточнила. Но тут и так понятно. Очень переживает за осужденных власовцев, гадящих на ВС РФ и страну в связи с СВО. По огромным срокам заключения ей не к нашему президенту нужно обращаться, а к самоходному деду Джо.