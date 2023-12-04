Член СПЧ Меркачева хочет задать вопрос об огромных тюремных сроках на встрече с Путиным

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева рассказала "Газете.Ru", что на предстоящей встрече СПЧ с президентом России планирует задать вопрос, связанный с "тюремной темой": заключениями под стражу, огромными сроками и судами.
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