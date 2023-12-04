Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Лично мне очень нравится этот актёр .Великолепная харизма , талант ... вот  , только по жизни дурак -дураком.  Надо ж...59-летний Кейдж з...
  • Михаил Хмель
    Гриша, опоздал лет на 20 быть представителем России хоть где - нибудь!Явлинский заявил ...
  • Ольга
    Нет мигрантов - нет проблемы.Путин: нельзя дел...

Член СПЧ Меркачева хочет задать вопрос об огромных тюремных сроках на встрече с Путиным

Член СПЧ Меркачева хочет задать вопрос об огромных тюремных сроках на встрече с Путиным

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева рассказала "Газете.Ru", что на предстоящей встрече СПЧ с президентом России планирует задать вопрос, связанный с "тюремной темой": заключениями под стражу, огромными сроками и судами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Герасименко
Какая-то недоговоренность в заявлении Евы Меркачевой, огромные тюремные сроки, а в отношении кого не уточнила. Но тут и так понятно. Очень переживает за осужденных власовцев, гадящих на ВС РФ и страну в связи с СВО. По огромным срокам заключения ей не к нашему президенту нужно обращаться, а к самоходному деду Джо.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх