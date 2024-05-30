Приморские орнитологи совершили уникальную находку, обнаружив гнездо желтобрюхой синицы

Желтобрюхая синица (Pardaliparus venustulus) / © ФГБУ «Земля леопарда» По словам ученых, желтобрюхая синица (Pardaliparus venustulus) — эндемик Китая, птицы этого вида обитают в южной и юго-восточной части Поднебесной, и хотя факт их гнездования на территории России уже был установлен, исследователям впервые удалось найти гнездо.