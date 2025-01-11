В ДР Конго полицейского приговорили к казни за убийство граждан КНР

Военная прокуратура Мвене-Диту Демократической Республики Конго приговорила полицейского Мутомбо Каньемешиа по прозвищу Мешан-Мешант к смертной казни за убийство двух граждан КНР, которые асфальтировали дороги.
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