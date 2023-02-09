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Лыжи. Первенство России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Пантрина – 2-я, Кусургашева – 3-я

Лыжница Алина Пеклецова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на первенстве России в Тюмени. В соревнованиях участвуют спортсменки от 21 года до 23 лет.

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