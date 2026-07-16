НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

«Останемся без рабочей силы». Бизнес раскритиковал инициативы МВД по мигрантам

«Останемся без рабочей силы». Бизнес раскритиковал инициативы МВД по мигрантам

Российский бизнес вступил в открытую конфронтацию с Министерством внутренних дел. Четыре крупнейших деловых объединения — РСПП, ТПП, «Опора России» и «Деловая Россия» — направили совместное письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии