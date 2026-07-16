«Останемся без рабочей силы». Бизнес раскритиковал инициативы МВД по мигрантам

Российский бизнес вступил в открытую конфронтацию с Министерством внутренних дел. Четыре крупнейших деловых объединения — РСПП, ТПП, «Опора России» и «Деловая Россия» — направили совместное письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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