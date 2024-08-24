24 августа считается Днём Евпатия Коловрата

В России 24 августа отмечают народный праздник День Евпатия Коловрата, славного русского богатыря. Кто такой былинный герой? Почему в честь него есть праздник? Как его отмечать?В России 24 августа отмечают народный праздник День Евпатия Коловрата, славного русского богатыря.
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