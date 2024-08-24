НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рязанские новости

1 подписчик

24 августа считается Днём Евпатия Коловрата

24 августа считается Днём Евпатия Коловрата

В России 24 августа отмечают народный праздник День Евпатия Коловрата, славного русского богатыря. Кто такой былинный герой? Почему в честь него есть праздник? Как его отмечать?В России 24 августа отмечают народный праздник День Евпатия Коловрата, славного русского богатыря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх