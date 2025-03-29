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Царьград

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Как у Путина: В Москве сгорел элитный автомобиль Aurus Senat

Как у Путина: В Москве сгорел элитный автомобиль Aurus Senat

Пострадавших нет.В центре Москвы загорелось элитное авто Aurus Senat, сообщает Telegrаm-канал SHOT. По предварительным данным, в автомобиле вспыхнул двигатель, после огонь перекинулся в салон.

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