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Все испытания пройдены успешно: SpaceX начала финальную подготовку к запуску сверхтяжелой ракеты Starship Flight 13 — старт запланирован на 23 июля

Все испытания пройдены успешно: SpaceX начала финальную подготовку к запуску сверхтяжелой ракеты Starship Flight 13 — старт запланирован на 23 июля

На данный момент ключевым фактором является погода на космодромеSpaceX завершила дополнительные предстартовые испытания ускорителя Super Heavy B20 и приступила к финальной подготовке к 13-му испытательному полету Starship.

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