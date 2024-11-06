В центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра, которую трудно наблюдать из-за турбулентности окружающей среды, окруженной необычными космическими явлениями.
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- В центре Млечного Пути, который трудно наблюдать из-за его бурной среды, находится сверхмассивная черная дыра, окруженная необычными космическими явлениями
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