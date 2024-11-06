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В центре Млечного Пути, который трудно наблюдать из-за его бурной среды, находится сверхмассивная черная дыра, окруженная необычными космическими явлениями

В центре Млечного Пути, который трудно наблюдать из-за его бурной среды, находится сверхмассивная черная дыра, окруженная необычными космическими явлениями

﻿﻿В центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра, которую трудно наблюдать из-за турбулентности окружающей среды, окруженной необычными космическими явлениями.

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