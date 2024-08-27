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Россиянки рассказали об идеальном предложении руки и сердца от партнера

Россиянки рассказали об идеальном предложении руки и сердца от партнера

Дейтинг-сервис Mamba совместно с ювелирным брендом Sokolov провели опрос, который показал, что ровно половине россиянок хотелось бы получить предложение во время путешествия с партнером, в то время как почти четверть мужчин (23%) были бы рады сделать предложение руки и сердца в ресторане.

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