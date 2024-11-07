Число мертворождений в мире сократилось на 39,8% за три десятилетия

В 2021 году глобальная распространенность мертворождений на сроке беременности 20 недель и больше составила 23 случая на 1000 родов, что является значительным снижением по сравнению с 5,08 миллиона случаев в 1990 году.
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