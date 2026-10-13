Друг семьи заявил, что жена не планирует разводиться со Стасом Михайловым

Инна Михайлова не собирается разводиться со своим супругом, певцом Стасом Михайловым. Об этом сообщает Telegram‑канал «Свита короля» со ссылкой на близкого друга семьи.
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