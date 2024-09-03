Ганчев пообещал переход Харьковской область под контроль России

Харьков и область будут освобождены, чтобы обеспечить безопасность России. При этом говорить о сроках пока преждевременно, рассказал в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
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