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Старица готовится к масштабному празднованию своего 729-летия

Старица готовится к масштабному празднованию своего 729-летия

1 августа Старица отметит 729-ю годовщину со дня своего основания. В этом году праздник пройдет под девизом «Город веры, труда и силы!», а программа мероприятий обещает быть насыщенной и интересной для жителей и гостей всех возрастов — сообщает Старицкий муниципальный округ.

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