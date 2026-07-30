Старица готовится к масштабному празднованию своего 729-летия

1 августа Старица отметит 729-ю годовщину со дня своего основания. В этом году праздник пройдет под девизом «Город веры, труда и силы!», а программа мероприятий обещает быть насыщенной и интересной для жителей и гостей всех возрастов — сообщает Старицкий муниципальный округ.