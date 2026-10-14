Максимальный объем внеурочной деятельности учеников 10–11-х классов в России уменьшится на 20 часов.Максимальный объем внеурочной деятельности учеников 10–11-х классов в России уменьшится на 20 часов.
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