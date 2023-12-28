В Раде признали огромные потери ВСУ: каждые 5 минут убивают или ранят украинца

Известный депутат Рады Марьяна Безуглая сделала неожиданное заявление. «Каждые 5 минут у нас ранен или убит украинский гражданин», — написала она в своём официальном канале Тем временем «в Генштабе ничего не меняется», подчеркнула она.
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