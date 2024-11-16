Минэкономразвития РФ призвало российских туристов воздержаться от поездок в Абхазию

А находящихся сейчас на территории страны – по возможности выехать оттуда Министерство экономического развития России призвало российских туристов отказаться в настоящий момент от поездок в Абхазию в связи с внутриполитическими событиями в республике.
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