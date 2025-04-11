США вычеркнули гарантии безопасности из сделки с Украиной

ВАШИНГТОН, 11 апреля, ФедералПресс. В обновленной редакции проекта соглашения между США и Украиной, касающегося сотрудничества в сфере минеральных ресурсов, отсутствуют какие-либо упоминания о гарантиях безопасности для Киева.
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