По словам известного инсайдера, Xbox представит некоторые свои эксклюзивы на P...

По словам известного инсайдера, Xbox представит некоторые свои эксклюзивы на PS5 и Nintendo Switch 2Xbox перенесет некоторые из своих эксклюзивов на PS5 и Nintendo Switch 2, и эта стратегия может начаться уже в 2024 году с очень важной игры: об этом сообщил известный инсайдер Nate the Hate.