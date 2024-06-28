Трамп отреагировал на предложение Путина: война на Украине закончится до инаугурации?

Трамп также выразил мнение, что война не началась бы, если бы у США был сильный лидер. Он критиковал действующего президента Байдена за его подход к ситуации в Украине и заявил, что в случае победы на выборах прекратит войну до инаугурации.
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